Anne Hathaway compartilha primeira foto do filho

Anne Hathaway durante discurso da ONU, em que falou sobre a licença-maternidade remunerada. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Para alegria de seus seguidores, Anne Hattaway compartilhou a primeira foto de seu filho, Jonathan, no Instagram. O bebê é fruto do relacionamento com o ator Adam Shulman, com quem é casada desde 2012.

Na foto, o bebê olha para um notebook. "JRS assistindo a mamãe dando o seu discurso na ONU ontem", escreveu Anne na legenda. Jonathan nasceu no dia 24 de março de 2016, e Anne não havia mostrado o bebê nas redes sociais até agora.

JRS watching Mommy give her speech at the UN yesterday #forourboys #forourgirls #forthefuture #loveislove #parentsareparents #paidparental #iwd #ppl @unwomen Uma publicação compartilhada por Anne Hathaway (@annehathaway) em Mar 9, 2017 às 7:43 PST

A atriz também publicou um trecho do discurso que fez na ONU no Dia Internacional da Mulher, em que destacou, entre outros temas, o direito à licença-maternidade remunerada que, nos Estados Unidos, não é obrigatória.