Anne Hathaway adota dieta vegana após ‘WeCrashed’

Anne Hathaway comeu apenas frutas e vegetais crus ou cozidos no vapor durante as gravações de 'WeCrashed'. Foto: Instagram / @AnneHathaway

A atriz Anne Hathaway, 39 anos, interpreta Rebekah em WeCrashed. A personagem tem um estilo de vida muito naturalista e é uma das fundadoras da WeWork, junto com seu marido Adam Neumann, interpretado por Jared Leto. Para entrar na personagem, a atriz adotou uma dieta ‘Raw Vegan’, composta majoritariamente por frutas e vegetais crus, ou cozidos no vapor.

“Rebekah é uma vegana muito apaixonada por esse estilo de vida e eu tentei fazer isso por algum tempo”, confessou Anne à Stephen Colbert, no The Late Show, talk show norte-americano.

A atriz contou que gostou da experiência e que não é a primeira vez que se aproxima do veganismo, pensa em seguir com a dieta, mas respeita seus limites e conta com o apoio do marido, Adam Shulman, 40. “Eu acho que irei continuar com isso. Eu e meu marido estamos juntos nessa. Nós estávamos maravilhados, mas respeitamos nossos limites. Depois de três semanas comendo apenas vegetais eu fiquei ‘eu preciso de um burger”. Ele me disse ‘ok’.”

Ela ainda falou que comeu carne na última semana, mas não vai desistir da prática, porque sempre admirou o veganismo. “E devemos fazer o quanto pudermos para comer mais vegetais pelo meio ambiente”, comentou.

A atriz ainda comentou sobre as gravações ao lado de Jared Leto. “Nós não nos conhecíamos muito. Eu respeito muito a forma de trabalhar do Jared Leto. Tivemos uma boa experiência trabalhando juntos, criamos uma boa conexão”, contou.

No filme, os dois interpretam um casal que possui uma empresa bilionária e assistem os preços das ações desabarem da noite para o dia. WeCrashed foi lançado na última sexta, 18, na Apple TV.