Paula pede que sua mãe não conte sobre falsa gravidez em 'Anjo Mau'

Nice e Rodrigo. Foto: Dilvulgação/Rede Globo

Paula pede que sua mãe não conta sobre a falsa gravidez

Segunda-feira, 20 de junho

Nice fica furiosa com Rodrigo e sugere que os dois façam uma viagem de lua-de-mel. Ele responde que não pode se afastar da empresa e que precisará viajar a negócios. Vivian evita um abraço de Ricardo e ele pergunta se ela já sofreu alguma agressão quando vivia nas ruas. Ela responde que sim. Nice pede a Ricardo que tire Paula do caminho de Rodrigo. A empregada revela a Teresa que Paula não está grávida. Paula pede à mãe que não conte a ninguém sobre a falsa gravidez. Stela vai à faculdade, faz um escândalo e chama Simone de vagabunda diante de todos. Josias pede para falar com Nice.

Ricardo agarra Paula no escritório

Terça-feira, 21 de junho

Nice destrata Josias e não deixa ele falar. Goreti exige que Tadeu conte a Stela que é o pai de Simone. Rodrigo descobre que Nice sabia que Tadeu é o pai de Simone. Paula insinua que a babá guarda outros segredos. O escândalo da merenda escolar é manchete nos jornais e Rui fica indignado. Nice pede para Stela demitir o jardineiro. Paula anuncia que vai acompanhar Rodrigo na viagem de negócios. Nice convence Ricardo a tentar afastar Paula do irmão. Olavinho conta a Rui que foi Fred quem o denunciou. Tadeu revela a Stela que Simone é sua filha. Ricardo agarra Paula no escritório. Rodrigo se aproxima da sala.

Rodrigo viaja com Paula

Quarta-feira, 22 de junho

Paula se afasta de Ricardo antes que Rodrigo entre na sala. Stela fica perplexa ao ouvir a história de Tadeu sobre seu romance com Goreti no passado, pega o carro e some. Rui expulsa Teresa de casa só de roupão. Paula tenta humilhar Vivian na empresa, mas leva a pior. Teresa vai procurar Fred. Stela vai à casa de Alzira botar cartas. Helena convida Teresa para ficar no seu apartamento. Stela vai à casa de Goreti com Tadeu e pede desculpas a Simone por tudo que o marido fez a ela e sua mãe. Clô desabafa sua mágoa com Américo. Rodrigo viaja com Paula e Nice fica preocupada.

Nice vai atrás de Rodrigo em Angra

Quinta-feira, 23 de junho

Ricardo manda Nice ficar esperta porque Paula está decidida a ficar com Rodrigo. Goreti encontra Fred e fica perturbada. Tadeu vai para Angra e Nice pede a Rodrigo que ele volte. Rodrigo fica furioso com ela. Stela pede a Augusto que volte a trabalhar com ela e fala sobre o novo jardineiro. Alzira intervém e diz que o marido não deve ir. Ricardo desiste de conquistar Vivian. Clô aconselha Nice a ir atrás de Rodrigo. Olavinho vai morar com Rui. Teresa volta para casa de Rui. Rodrigo encontra Paula no quarto dele. Nice chega ao hotel.

Paula se tranca no quarto com Rodrigo

Sexta-feira, 24 de junho

Nice entra no quarto de Rodrigo, mas ele já mandou Paula embora. E faz o mesmo com a mulher. Paula esnoba Nice no bar do hotel, em Angra. Olavinho convence Rui a deixá-lo participar do rali. Paula vai ao quarto de Rodrigo e o beija. Ele retribui, mas depois a afasta. Augusto volta a trabalhar na mansão. Stela decide fazer uma festa de inauguração da nova casa. Ricardo pede Vivian em namoro. Ela promete pensar. Lígia vai botar cartas com Alzira. Na hora de ir embora de Angra, Paula se tranca no quarto com Rodrigo e o agarra.