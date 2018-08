Aniversariante, Ivete surpreende fãs com show em seu condomínio

Ivete Sangalo encontra fãs e faz show em frente a seu prédio. Foto: Instagram / @ivetesangalo

A cantora Ivete Sangalo aproveitou seu aniversário, comemorado neste domingo, 27, para dar um presente inesperado a seus fãs: um show gratuito, em frente à sua casa, no começo da tarde.

Vestindo um macacão, Ivete foi ao térreo do prédio e se deparou com dezenas de pessoas em frente ao seu portão, do outro lado das altas grades com arame farpado.

Pouco depois de sua chegada, cantaram Parabéns Para Você e foram cumprimentados por Ivete, que fez questão de passar próxima a todos, cumprimentando-os e recebendo cartazes e presentes.

Ao lado de um músico com um violão, Ivete pegou um microfone e pediu que o público agradecesse a um funcionário do local, antes de começar a cantar: "A onda é a seguinte. preparei essa pra vocês aqui. Meu querido Nelinho falou com o síndico. Palmas pra nelinho!"

Transmissão do show foi feita ao vivo no Instagram da cantora. Foto: Instagram / @ivetesangalo

Começando a cantoria com Acelera Aê, Ivete aproveitou para fazer brincadeiras e conversar com os fãs entre uma canção e outra.

O show surpresa durou cerca de meia hora. "Vocês gostaram? Obrigada, viu gente!", disse antes de tocar a última música, Tempo de Alegria.

Em seguida, a cantora ainda tirou fotos com alguns fãs mirins que estavam no local.

O momento foi transmitido ao vivo no Instagram de Ivete.

Em seu aniversário, a cantora recebeu parabéns de diversas personalidades, entre elas sua amiga Xuxa, que publicou uma mensagem enigmática: "Desculpa se errei alguma vez com você, você é especial e eu sou humana". Leia mais aqui.

Veja alguns vídeos da apresentação: