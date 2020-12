Anitta vai se apresentar no réveillon de Nova York; saiba como assistir

'Só felicidade', disse Anitta sobre cantar no réveillon da Times Square. Foto: Netflix

A cantora Anitta confirmou que vai cantar no réveillon de Nova York, na Times Square. Este ano, a tradicional festa de fim de ano dos Estados Unidos não será aberta ao público devido à pandemia do novo coronavírus, mas haverá transmissão ao vivo.

"A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia para resolver, então eu não queria falar nada antes que tivesse 100% certo, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso", disse a artista nos stories do Instagram. "Mas vai ser televisionado e é isso, só felicidade."

Ela lembrou que, embora as vacinações contra a covid-19 já tenham começado nos EUA, esse será um "réveillon diferente", com protocolos de segurança. No site oficial do réveillon na Times Square, é informado que "devido à pandemia de covid-19 em andamento, o NYE 2021 não será aberto ao público este ano - mas haverá apresentações ao vivo, e esperamos que todos vocês apreciem as celebrações virtuais com segurança, do conforto de sua casa".

Outros artistas que vão se apresentar são Andra Day, que será a atração principal, Gloria Gaynor e Pitbull. Andra vai apresentar o single indicado ao Grammy Rise Up, bem como a canção Forever Mine. Já Gloria cantará o hino global I Will Survive, Joy Comes In The Morning e o hit Never Can Say Goodbye. A programação contará, ainda, com Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Jimmie Allen e Machine Gun Kelly.

Como assistir ao réveillon de Nova York

As apresentações serão transmitidas ao vivo pela internet e na televisão. A performance de Anitta, por exemplo, será televisionada no programa Feliz 2021 da Univision. Outros canais vão exibir o show dos demais artistas; confira aqui.

Os sites que também vão transmitir o evento são: TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc e TimesSquareBall.net. Pelas redes sociais, os shows poderão ser vistos pelo Facebook e Twitter da Times Square.

A organização do evento preparou um webcast sem comerciais que poderá ser acompanhado no player de vídeo abaixo, com início na quinta-feira, 31.