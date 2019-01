Anitta usa ‘desafio dos 10 anos’ em protesto contra aquecimento global

A cantora Anitta. Foto: Instagram/@anitta

Anitta foi na contramão do desafio dos 10 anos, ou o ‘Ten years challenge’, e decidiu não publicar fotos pessoais. A cantora postou duas imagens. Na primeira, uma grande geleira. Na segunda, uma década depois, o bloco de gelo praticamente desaparecido.

“Apesar das minhas setecentas plásticas que me fazem desacreditar nas fotos antigas, juro que esse é o desafio dos 10 anos que mais me choca”, escreveu na legenda no perfil dela no Instagram.

A cantora também criticou a série de imagens em que as pessoas aparecem belas e esbeltas. “Todo mundo se esforçando para melhorar de vida e de aparência a cada dia. E nossa casa (a única que temos) só se degradando. Quanta destruição aconteceu em apenas 10 anos. Faz parecer que a Terra nem é tão grande assim”, analisou.

Até o fechamento dessa notícia, a publicação de Anitta havia recebido mais de meio milhão de curtidas e o apoio maciço dos fãs. “Parabéns por trazer tão importante reflexão”, “Rainha sensata” e “A melhor publicação de todas” foram alguns dos comentários.

Para concluir a reflexão sobre o aquecimento global, Anitta alertou que cada um deve fazer sua parte. “Nosso planeta é nossa casa, a casa que todos nós compartilhamos independentemente de espécie, raça, dinheiro, nacionalidade, crenças, etc. Somos obrigados a conviver nesta casa, querendo ou não. Vamos cada um fazer sua parte entendendo que não há lucro em ser egoísta num mundo inteiramente compartilhado”, finalizou.