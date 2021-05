Anitta terá música em trilha sonora de ‘Velozes e Furiosos 9’; escute trecho

Anitta faz participação em trilha sonora de Velozes & Furiosos. Foto: YouTube / Reprodução

A cantora Anitta fará parte da trilha sonora do filme Velozes & Furiosos 9 com a música inédita, Furiosa. A Billboard divulgou nesta quinta-feira, 27, a trilha completa do filme que será lançado nos Estados Unidos em 25 de junho. A trilha será disponibilizada no próximo dia 17 e tem ainda nomes como Ty Dolla $ign, Myke Towers, Offset e Sean Paul.

The women of #F9 came to kick-ass Watch how they’re raising the bar and get an exclusive listen of @Anitta’s new original song “Furiosa”. pic.twitter.com/XplyiNSNFd — #F9 (@TheFastSaga) May 27, 2021

Em seu Twitter, no último dia 26, a brasileira postou o título da música com a hashtag F9 e nesta quinta-feira, a conta oficial da saga Velozes e Furiosos divulgou um teaser com imagens e falas das personagens femininas do filme, inclusive com participação da rapper Cardi B, com trecho da música cantada por Anitta.

Depois de participar da trilha sonora de As Panteras em 2017 com a música Pantera, a cantora brasileira marca presença novamente em Hollywood. No Brasil, o filme Velozes & Furiosos 9 tem estreia marcada para o dia 22 de julho. Confira a trilha sonora completa do filme: