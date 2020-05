Anitta tatua nome do irmão e publica homenagem no Instagram: 'te amo'

Anitta com o irmão Felipe Terra Foto: Instagram / @anitta

Anitta publicou nesta terça-feira, 12, um texto em homenagem ao aniversário de seu irmão, Felipe Terra, que descobriu o parentesco com a cantora em 2019.

Como os dois estão distantes devido à pandemia do novo coronavírus, Anitta tatuou o nome dele próximo à tatuagem que já tinha, de seu outro irmão, Renan, para demonstrar o carinho que sente pelos dois.

"Hoje foi aniversário de um grande presente na minha vida. Ano passado descobri que eu tinha um outro irmão. E, muito diferente do que ele imaginava, meu coração encheu de felicidade. Você não sabe o quanto esperei por você, meu irmão. O quanto sonhei em ter mais um dessa 'coisa' que eu amo tanto que é um irmão", começou.

"E pra melhorar ainda me aparece um cara dessa índole, caráter e personalidade fora do comum. Meu novo irmão é tudo que eu sonhava e mais um pouco. Seu primeiro aniversário 'juntos' como família (embora separados fisicamente pelo distanciamento social). Meu presente pra você foi algo, então, que eu pudesse te enviar online, mas que te deixasse feliz como sei que só você ficaria. Tatuado na minha pele pra sempre junto com nosso outro irmão tão amado, pra que você nunca duvide do quão desejado você foi na vida da sua família aqui. Te amo", finalizou.

Em dezembro de 2019, Felipe Terra também publicou palavras de carinho com uma foto ao lado de Anitta. "Que orgulho de ser irmão dessa mulher determinada, inteligente e, como dizem seus fãs, poderosa [em referência à música Show das Poderosas]. Parabéns por tudo que conquistou, você é inspiração para todos que buscam tornar seu sonho realidade. Te amo", escreveu.