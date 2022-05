Anitta surge com Lamborghini de R$ 3 milhões e Melody provoca: 'Me copiou'

Anitta apareceu com uma Lamborghini avaliada em R$ 3 milhões; Melody disse que a cantora a copiou. Foto: Instagram/@anitta e @melodyoficial3

A cantora Anitta apareceu nos stories com uma Lamborghini Urus avaliada em R$ 3 milhões e despertou a curiosidade dos seguidores, que questionaram se ela havia comprado o carro. A artista também chamou a atenção dos fãs de MC Melody, que ganhou uma Lamborghini Gallardo rosa de R$ 1,3 milhão como presente de aniversário de 15 anos, na quarta-feira, 18.

Melody se pronunciou nos stories e disse que os fãs pediram a opinião dela sobre a publicação de Anitta, que posou em frente ao carro de luxo estacionado em sua garagem. "O dinheiro é dela e ela compra o que ela quiser. Assim, é óbvio que ela me copiou, né? Mas, tudo bem, inspiração é tudo", disse a funkeira.

No entanto, na manhã desta sexta-feira, 20, Anitta contou que a Lamborghini foi apenas alugada. "Eu não comprei não, que eu ainda não mudei de personalidade. Continuo pão dura e só aluguei esse aí, porque cheguei em casa e descobri que meu carro estava na revisão, mas eu queria ir para academia e para o salão", explicou.

A carioca ainda disse que não vê necessidade de ter um carro de valor tão alto, mas que cada um deve fazer o que quiser com o próprio dinheiro. Ela brincou que não escolheu o carro roxo para fazer marketing do Nubank, banco digital do qual é conselheira administrativa, e não citou Melody durante os stories.