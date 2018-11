Anitta será uma das apresentadoras do Grammy Latino

A cantora Anitta Foto: Reprodução de 'The Voice' (2018) / TV Globo

A Academia Latina da Gravação anunciou uma nova relação de artistas que se apresentarão durante a 19ª edição do Grammy Latino. Anitta será uma das apresentadoras da noite, ao lado de Christian Nodal, Laura Pausini, Pepe Aguilar, Jenna Ortega e Miguel Ángel Silvestre.

Os indicados Calibre 50, Carla Morrison, Ozuna, Monsieur Periné e Rosalía farão performances musicais na noite da premiação, que contará ainda com uma apresentação especial de Nicky Jam com Steve Aoki.

O time de astros se junta ao elenco já anunciado anteriormente, que inclui nomes como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Will Smith, Carlos Vives, Marc Anthony, J Balvin, Ángela Aguilar, El David Aguilar, Pablo Alborán, entre outros.

A brasileira integra também a lista de indicados ao prêmio, que é encabeçada por J Balvin - com oito indicações no Grammy Latino.

A atriz Ana de la Reguera e o cantor Carlos Rivera serão os apresentadores da noite. O evento ocorre no dia 15 de novembro, às 2h no horário de Brasília, no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.