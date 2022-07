Anitta segue internada em São Paulo e sem previsão de alta

Anitta contou em suas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose. Foto: Bridget Bennett/AFP

Anitta segue internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ser submetida a uma cirurgia de endometriose, na última quarta-feira, 20. De acordo com novo boletim médico, a cantora continuará em observação após avaliação do quadro clínico na manhã desta segunda-feira, 25.

“O Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, informa que a artista Anitta seguirá internada na unidade, na zona sul da cidade de São Paulo. A decisão da equipe médica ocorreu após avaliação do quadro clínico da paciente nesta manhã”, diz a nota.

Com isso, uma possível saída da artista da unidade de saúde poderá acontecer na próxima terça-feira, 26. Inicialmente, a previsão era a de que ela deixaria o hospital no último sábado, 23, e que deveria ficar de repouso em casa, podendo voltar aos palcos somente no final de agosto.

Anitta anuniciu, no íncio do mês, que tinha sido diagnosticada com endomestriose e que precisava passar por uma cirurgia. Ela descobriu a doença após sentir fortes dores na região pélvica e fazer exames.

Fortes dores

No último domingo, 24, a cantora usou o Twitter para reclamar novamente do incômodo pós-cirúrgico. "Que recuperação maldita, viu? Dói, Senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia, pelo amor de Deus?", escreveu.

A cantora recebeu diversas respostas das seguidoras. "A impressão que dá é que não vai desinchar nunca", declarou Anitta.

Que recuperação maldita, viu. Dói, senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia pelo amor de Deus? #Endometriose — Anitta (@Anitta) July 24, 2022

E em quanto tempo você deixou de ser um botijao de gás ambulante? — Anitta (@Anitta) July 24, 2022