Anitta se pronuncia após comentário machista de cantor Arcangel: 'Respeito'

Anitta criticou fala machista do cantor Arcangel em post no Instagram Foto: Instagram/ @anitta| Instagram/ @arcangel

Anitta publicou uma foto no Instagram, nesta terça-feira, 9, em resposta a um post machista feito pelo cantor norte-americano Arcangel, com quem ela tem um feat na música Tócame, lançada em 2020.

Na legenda da publicação, a funkeira não menciona ele diretamente ao falar sobre mulheres que expõe o próprio corpo nas redes sociais. Porém, em stories, ela contou que o cantor ligou para ela e os dois tiveram uma conversa séria.

Na noite de ontem, o músico publicou um story, sem mencionar ninguém, com a seguinte frase: "Querem que te respeite como mulher, blá, blá blá! Mas você continua mostrando a bunda nas redes sociais por curtidas! As mulheres que se comportam se diferem, e se catalogam como damas".

A cantora, por sua vez, afirmou que sabia que a mensagem não era para ela, porém, uma vez que essa declaração de Arcangel afeta negativamente a imagem das mulheres, ela tinha que se pronunciar. Foi então que publicou uma foto com o seguinte texto:

"Esta sou eu, mostrando minha bunda no meu Instagram. Agora uma pergunta temática especial para o Dia das Mulheres de ontem… Você pode usar bundas femininas em seus clipes e escrever músicas explícitas para obter visualizações, mas ao mesmo tempo dizer que as mulheres que mostram SEUS PRÓPRIOS C*S em suas redes sociais não merecem respeito? Estou confusa".

"Busquei o significado de dama e cavalheiro no Google, e cheguei à conclusão de que faço mais justiça à palavra do que muitos caras por aí que querem mulheres damas, mas não têm nada de cavalheiro", continuou ela.

"Feliz Dia das Mulheres. Que merecem respeito com ou sem bundas. Seja no seu Instagram ou em videoclipes de homens que acreditam que deve haver mulheres de um tipo para explorá-las no que lhes convém e mulheres de outro tipo para torná-la sua. Paz, amor e coerência", finalizou.

Após a publicação, o cantor se retratou com Anitta

Nos stories, Anitta contou que Arcangel ligou para ela explicando que a publicação que ele tinha feito era para uma pessoa específica, por conta de acontecimentos pessoais. A artista rebateu que publicar esse tipo de opinião, dessa forma, influencia diversas pessoas.

"Arcangel me chamou por telefone e nos falamos muito. Sempre soube que o post não era sobre mim, até mesmo porque não havia motivo algum para ser sobre mim, mas se afeta as mulheres em geral, eu me sinto no papel de fazer algo. Estou voltando a seguir o Arcangel, mesmo não estando de acordo com algumas coisas que ele segue falando", iniciou ela.

"Uma pessoa com influência como a dele está próximo a jovens, adolescentes, crianças e gente de sua idade e influencia como eles vão pensar sobre a mulher e feminismo. Ele se mostrou muito aberto, a escutar e a pedir perdão. Claro que não acredito que ninguém mude do nada apenas com duas horas de conversa por telefone. É um processo", explicou.

"Os homens são machistas e pensam coisas equivocadas sobre as mulheres. Cresceram aprendendo errado. Leva tempo para que entendam as coisas. Mas admiro quem está aberto para escutar, aprender e a pensar diferente. As mulheres têm que ser livres para fazerem o que querem com os seus corpos", concluiu Anitta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais