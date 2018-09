Anitta se emociona após participar de premiação latina: 'É o melhor dia da minha vida'

Anitta participou dos Prêmios Lo Nuestro, que consagra os mais relevantes artistas da América Latina. Foto: EFE/Nina Prommer

Na noite da última quinta-feira, 22, ocorreu nos Estados Unidos os Prêmios Lo Nuestro, que destaca os talentos da música latina. O evento contou com a presença de Anitta, que se apresentou ao lado do colombiano J. Balvin no palco. Além dela, Nego do Borel também se apresentou no evento.

Anitta e J. Balvin cantaram juntos as músicas Machika e Downtown e, mais tarde, a cantora deixou claro que estava muito feliz por ter participado da premiação latina. Em seu Stories do Instagram, Anitta publicou vídeos agradecendo o carinho dos fãs em inglês, espanhol e português. Enquanto agradecia, ela não conteve a emoção e chorou de felicidade.

"Eu quero agradecer tanto ao Balvin, ao público latino que está me recebendo tão bem. Estou chorando, mas estou muito feliz, muito contente, de verdade. Muita gente me disse que eu não iria conseguir, e agora estou cantando aqui para tanta gente, todos cantando a minha música, eu não tenho palavras. Não dá para acreditar no que aconteceu. Chegar aqui, todo mundo sabendo quem eu sou, qual é a minha música, falando português comigo, aprendendo português por minha causa, falando de Brasil comigo. É o melhor dia da minha vida, obrigada todo mundo!", disse Anitta.

