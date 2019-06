Anitta se declara no Dia dos Namorados: ‘Destino te trouxe mais uma vez pra minha vida’

Today we celebrate Valentine's day in my country. / Hoy celebramos el día de los novios en mi país. / Hoje é dia dos namorados no Brasil. E meu coração tá radiante de alegria porque o destino te trouxe mais uma vez pra minha vida. Tudo na vida tem seu momento certo. Obrigada por me convencer a dar mais uma chance pra gente. Eu não sou fácil de ser convencida a mudar de ideia mas já já descubro o que você fez pros meus familiares e amigos fazerem essa força tarefa #TeamPedro ao seu favor hahaha. É uma delícia ter um namorado que te trata como uma rainha todos os dias, que te admira, que ama te ver crescer profissionalmente, que sabe de tudo que você vivia loucamente "sin miedo" na sua solteirice (bem no estilo do clipe mesmo hahaha) e não tá nem aí pra isso. Com você eu posso ser eu mesma o tempo todo, ou as 10 versões minhas que eu tenho aqui dentro. Com você é só bom humor, só positividade e muuuuuito romantismo, seu grude. Feliz dia dos namorados ao meu @pedroscooby e a todos vocês. ❤️

