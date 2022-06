Anitta revela ter feito xixi no braço de estranho e faz Kelly Clarkson chorar de rir

Anitta participou do 'The Kelly Clarkson' e relembrou momento que fez xixi no braço de um estranho. Foto: YouTube/The Kelly Clarkson Show

Nesta quinta-feira, 16, Anitta divertiu Kelly Clarkson durante sua participação no programa da cantora americana. A brasileira participou do The Kelly Clarkson e contou uma história inusitada de quando precisou fazer xixi no braço de um estranho.

"Tinha um cara que eu seguia no TikTok, ele estava na cidade que eu iria fazer show e era gostoso. Então, eu mandei uma mensagem para ele tipo: 'Vem para o meu show'. E ele veio com amigos, mas eles ficaram bêbados e um deles gritava: 'Pare a van, eu preciso fazer xixi'", explicou.

Anitta explica que o rapaz estava fazendo xixi em uma árvore e o animal fez alguma coisa que deixou uma queimadura grande nele. "Eu não sei o que aconteceu, mas ele ficou com uma queimadura grande, um machucado", disse.

Esse mesmo rapaz, que estava bêbado, queria que alguém fizesse xixi para melhorar a dor do seu braço. "Como queimadura de água-viva?", perguntou Kelly Clarkson. "Sim, mas o animal estava em uma árvore, não entendi a conexão", respondeu Anitta, aos risos junto com a apresentadora.

O desconhecido então pediu que a funkeira fizesse xixi em cima da sua queimadura. "Ele falou: 'Xixi de celebridade vai ser ainda melhor!'. E aí eu fiz! Parei a van novamente. Eu pedi para os seguranças não deixarem ele olhar", disse Anitta. "Eu te amo tanto", disse Kelly gargalhando.