Anitta revela regras para convidados de sua festa de aniversário

Anitta listou cinco regras para os convidados que irão na sua festa de aniversário em Los Angeles. Foto: Denise Andrade/Estadão

Anitta completou 29 anos na última quarta-feira, 30, e, para comemorar, vai realizar uma festa em Las Vegas neste sábado, 2. Com isso, a cantora fez uma publicação no Instagram com algumas regras para os convidados.

"Eu adoro fazer festas de aniversário, mas quem está acostumado a ir sabe que eu gosto de organizar alguma coisa antes para ter certeza de que vamos nos divertir e ficar bêbados sem ficar expostos", escreveu.

Toda a postagem foi feita em inglês e quem tiver recebido o convite para o evento deverá, segundo Anitta, entender e respeitar as seguintes condições: