Anitta revela queda de escada antes de show: 'Ainda tô com dor'

Anitta mostra machucado no dedo após queda de escada. Foto: Instagram / @anitta

"Tem uns fãs perguntando... Eu caí sim da escada hoje, antes de vir para o show e fiquei bem ruim um tempo. Pancadas bem, bem fortes", contou Anitta, que em seguida ressaltou: "Tô bem."

Segundo a cantora, porém, os machucados não foram graves e não impediram-na de realizar seu show.

"Ainda tô com dor, fazendo os movimentos com calma, com cuidado ainda, mas eu tô bem. Sigo com algumas dorezinhas em partes do corpo, mas, se Deus quiser, já, já, [está] tudo certo", concluiu.