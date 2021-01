Anitta responde a Supla no Instagram após fã sugerir uma parceria

Supla e Anitta Foto: Denise Andrade / Estadão | Gary Hershorn/Pool via REUTERS

Você já imaginou como seria uma parceria musical entre os cantores Supla e Anitta? Os dois se pronunciaram após a sugestão ser feita por um fã do 'papito' no Instagram nesta semana.

"Pra quando o feat [parceria] com a Anitta? Seria incrível, né?", escreveu um seguidor em pergunta ao cantor.

Supla respondeu: "Great job, you know [Bom trabalho, sabe]? Acho que a gente se daria até bem, porque ela é ariana que nem eu". A própria Anitta, por meio de seu perfil na rede social, respondeu com um comentário: "[Nos daríamos] super bem, Papito!"

Confira a publicação que contou com troca de mensagens entre Supla e Anitta abaixo: