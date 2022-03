Anitta: Relembre as dez parcerias mais marcantes da cantora

Anitta e Madonna. Em 2019, a rainha do pop mundial se uniu a Anitta e lançou a parceria 'Faz Gostoso'. Foto: Instagram / @anitta

A cantora Anitta fez um recorde inédito e uniu o Brasil ao chegar à primeira colocação das músicas mais tocadas do mundo no Spotify nesta sexta-feira, 25.

Ostentando hits nacionais e internacionais, a artista também acumula parcerias marcantes com grandes nomes da música.

De Madonna a Major Lazer, os fãs não cansam de se surpreender com as novidades que Anitta vem trazendo nos “feats” ao longo dos anos.

Para ajudar a entrar no ritmo e montar uma playlist em comemoração à conquista brasileira, montamos uma lista com as dez parcerias mundiais e nacionais mais marcantes da cantora.

Confira:

'Essa Mina É Louca' – Anitta e Jhama (2015)

Recheado com alguns dos grandes sucessos da carreira de Anitta, o álbum Bang! também rendeu uma das primeiras parcerias marcantes da cantora: Essa Mina É Louca, com o artista Jhama.

O clipe, que teve a participação da atriz Isis Valverde, também fez grande sucesso na época. O hit fez parte da trilha sonora da novela Pega Pega, que foi ao ar em 2017 pela TV Globo.

'Sim Ou Não' – Anitta e Maluma (2016)

Sim Ou Não foi uma parceria com o artista colombiano Maluma e chegou com trechos em português e em espanhol.

No YouTube, o vídeo conta com mais de 400 milhões de visualizações e, no Spotify, com mais de 100 milhões de streams.

'Vai Malandra' – Anitta, Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri Martins (2017)

Com um clipe gravado no Morro do Vidigal e dirigido por Terry Richardson, Vai Malandra não parou de tocar nas festas de fim de ano quando foi lançada, em 2017.

A parceria se deu com o cantor MC Zaac, com o rapper norte-americano Maejor, com o grupo de música eletrônica Tropkillaz e com o DJ Yuri Martins.

'Downtown' – Anitta e J Balvin (2017)

Downtown foi gravada em parceria com o artista colombiano J Balvin toda em espanhol. Ela chegou a ser indicada na categoria “música urbana” no Grammy Latino em 2018.

'Sua Cara' – Anitta, Pabllo Vittar e Major Lazer (2018)

O grupo de música eletrônica Major Lazer e Pabllo Vittar também protagonizam as parcerias mais marcantes da cantora.

Quando foi lançada, Sua Cara bateu recordes impressionantes e, atualmente, o vídeo acumula mais de 500 milhões de visualizações. No Spotify, a música soma quase 200 milhões de streams.

'Favela Chegou' – Anitta e Ludmilla (2019)