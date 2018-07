Anitta reclama do excesso de fome e mostra barriga 'roliça' no Snapchat

Foto: Reprodução|Instagram

Anitta confessou aos seus seguidores no Snapchat que está se sentindo um pouco "rolicinha" devido à falta de exercícios e por comer tudo o que tem vontade.

Durante um bate papo com seus fãs, a cantora reforçou, que não gosta de fazer ginástica e que adora comer.

"Eu já disse isso aqui algumas vezes mas acho que sempre vale ressaltar: a coisa que eu mais amo na vida é comer. Eu sou capaz de comer qualquer quantidade de comida que você colocar pra mim. Eu sou capaz de comer durante um dia inteiro. Só que aí a gente fica rolicinha, né? Às vezes eu dou uma exagerada, tipo agora. A gente chega num nível que a roupa não entra mais, faz uma coreografia e já fica cansada", apontou.

A funkeira também prometeu dividir com seus fãs sua rotina de exercícios. "Dieta é a coisa que eu mais odeio na vida. A segunda é fazer um treininho. Vamos ver por quanto tempo eu aguento isso? Eu vou reportar pra vocês aqui a minha dificuldade diária, vocês vão se identificar", explicou.

Foto: Reprodução|Snapchat

De acordo com a morena, sua nova dieta e seu plano de exercícios - que começou nessa segunda-feira, 2 - foram feitos por profissionais.

"O médico perguntou assim: 'você consegue fazer 30 minutos, assim que você acordar?'. Claro que eu consigo. Durante esses 30 minutos, chegava o Ano Novo, mas não chegava o final dos 30 minutos. Não sei se vocês também são assim, mas eu o tempo inteiro que tô fazendo exercício fico pensando em quantas coisas maravilhosas poderia estar fazendo", contou.

Por fim, Anitta disse que apesar de nunca ter se preocupado com seu corpo, agora decidiu que vai mudar essa história, no entanto, se ela se cansar na metade do caminho não terá vergonha em abandonar tudo.

"Eu geralmente não tô nem aí para essas coisas de dieta, de corpo, deixa ficar roliça, mas agora me deu vontade. Se eu não aguentar, paro, deixo ficar roliça e tá tudo certo. Porque a gente é feliz também roliça", finalizou.

Leia também no E+:

MC Carol perde tudo em temporal e pede ajuda dos fãs para se reerguer

O tapete vermelho do baile do MET 2016