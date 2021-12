Anitta recebe dose de reforço da vacina contra covid-19 e ironiza: 'Será que agora viro jacaré?'

A cantora Anitta, que recebeu a dose de reforço da vacina contra o coronavírus Foto: Twitter/@Anitta

A cantora Anitta usou as redes sociais para dizer aos fãs que recebeu a terceira dose da vacina contra a covid-19. Apostando em carreira internacional, ela vive atualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Hoje vou tomar a terceira dose da vacina. Será que é agora que viro jacaré?", escreveu Anitta no início de uma série de publicações que fez no Twitter.

A cantora aproveitou para ironizar a fala do presidente Jair Bolsonaro, no início do ano, em que, colocando em dúvida a eficácia do imunizante, disse que não gostaria de virar jacaré se tomasse a vacina.

"Tomei, vamos esperar 15 minutos e ver se volto que nem a Kuka" escreveu Anitta, em uma referência ao personagem do Sítio do Pica-pau Amarelo.

Tomei, vamos esperar 15 min e ver se volto que nem a kuka pic.twitter.com/dhcahxxIuZ — Anitta (@Anitta) December 5, 2021