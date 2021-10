Anitta quer trazer Cardi B para o carnaval do Rio de Janeiro

A cantora brasileira Anitta e a rapper americana Cardi B Foto: Gary Hershorn/REUTERS/ Kyle Terada-USA Today Sports

Cardi B postou um vídeo na rede social em que ganha um par de sapatos de salto com plumas de uma grife de Paris e ela fala que gostaria de usá-lo no carnaval do Brasil. Anitta não perdeu tempo e, nos comentários, fez um convite para a norte-americana.

"Você pode, por favor, vir ao desfile das escolas de samba do Rio no ano que vem? Vou preparar o maior carro da noite só para você. O Brasil inteiro pararia para te ver no desfile. Venha", pediu a brasileira.

As duas artistas já cantaram juntas a música Me Gusta, em parceria com o rapper Myke Towers. A canção, que traz o funk carioca e o pagode baiano, foi lançada em 2020 e ficou em destaque entre as mais tocadas no Spotify.

Alémda parceria com Anitta, Cardi B também gravou com Ludmilla. A cantora costuma mostrar seu gosto pela música brasileira nas redes sociais, postando vídeos cantando faixas de Kevin O Chris e Zezé Di Camargo e Luciano.