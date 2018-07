Anitta quer parar de trabalhar quando tiver filhos

Anitta em entrevista a Fernanda Souza no programa Vai, Fernandinha. Foto: Divulgação/Multishow

Dentro de 15 anos, Anitta quer ter filhos e parar com o trabalho para se dedicar exclusivamente à maternidade. Em entrevista a Fernanda Souza no programa Vai, Fernandinha, do Multishow, a cantora revelou que já se planeja para ter filhos.

"Em 15 anos, me imagino sendo mãe, só mãe, sem trabalhar", revelou a cantora à apresentadora Fernanda Souza. O programa foi gravado nesta segunda-feira, 13, para ir ser veiculado em junho no canal.

Anitta também afirmou que pretende viajar para conhecer o mundo. "Viajar pelo Brasil e pelo mundo e ajudar as pessoas", afirmou.

As informações são da Multishow.