Anitta quase tem apresentação cancelada por falso positivo para covid-19

Após testar positivio para covid-19, Anitta fez dois exames como contra-provas, que resultaram negativos para a doença Foto: Instagram/ @anitta

Anitta, 27, irá se apresentar no Latin American Music Awards, nesta quinta-feira, 15, nos Estados Unidos. A cantora quase ficou de fora da premiação após testar positivo para covid-19.

A informação foi dada pelo jornal Los Angeles Times, que noticiou o cancelamento da apresentação de Anitta e do cantor mexicano Alejandro Fernández, 49.

Porém, a assessoria da artista afirmou, na madrugada de hoje, que outros dois testes realizados pela brasileira deram negativo e, por isso, sua apresentação irá acontecer.

“Esclarecimento Anitta Latin Amas: Para participar do prêmio Latin AMA, a cantora Anitta realizou, na última segunda-feira, 12, um teste do tipo 'rápido' para detectar o coronavírus e o resultado foi positivo”, iniciou o comunicado feito pela equipe da cantora.

“Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contra-provas do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos. Portanto, Anitta se apresentará hoje, dia 15 de abril, no prêmio Latin AMA”, concluiu.

Alejandro Fernández ainda não comunicou se ele, assim como Anitta, se submeteu a um teste contra-prova ou se permanece fora da premiação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais