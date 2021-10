Anitta publica trecho de coreografia de próximo clipe; assista

Anitta fará performance de 'Girl From Rio' no MTV VMA 2021 Foto: bpmcom

Anitta surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 5, em meio a uma série de stories que fez no Instagram. Isso porque a cantora decidiu abrir uma caixinha de perguntas para os internautas.

A questão era: "o que você mais gostaria de ver no meu próximo clipe"?

Diversos seguidores pediram que Anitta desse uma 'degustação' de como seria a coreografia.

A cantora decidiu publicar alguns vídeos em que aparece dançando acompanhanda por diversas bailarinas, em uma performance cheia de energia e sensual.

Assista ao vídeo:

Anitta ensaiando a coreografia pro seu próximo clipe. pic.twitter.com/l7NCYhb4aP — Central Anitta (@centralanittabr) October 6, 2021

Aos poucos, Anitta vai publicando novidades do álbum Girl From Rio. Ela sugeriu que o próximo single terá a participação de uma artista internacional com a qual nunca trabalhou, mas não deu muitas pistas sobre o nome.

Atualmente, a brasileira vive nos Estados Unidos, com dedicação a carreira internacional. E, sobre a nova canção de trabalho, Anitta adiantou que será um funk em inglês.