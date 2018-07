Anitta posta primeira foto como técnica no ‘The Voice’ mexicano

Anitta foi apresentada como a nova técnica da versão mexicana do reality show musical 'The Voice' Foto: Fabio Motta/Estadão

A cantora Anitta postou foto no Instagram na terça-feira, 17, confirmando que será uma das técnicas na versão mexicana do reality show musical The Voice, chamado La Voz...México. A brasileira será jurada junto com o colombiano Maluma, com quem lançou a música Sim ou Não em 2016, o mexicano Carlos Rivera e a espanhola Natalia Jiménez.

“É com muita alegria que confirmo que serei uma técnica no @lavozmexico 2018! Obrigado pela confiança, @foxmuller29, essa está sendo uma das experiências mais emocionantes da minha vida”, escreveu a cantora, em espanhol, no post na rede social.

A conta oficial do reality show no Twitter também apresentou Anitta como a nova técnica do programa. "Apresentamos Anitta, nossa nova estrela internacional reconhecida na América Latina e Europa por seu incrível talento musical", escreveram.

Fotos das gravações da primeira fase de seleção do reality, que começaram no sábado, 14, já haviam vazado nas redes sociais e mostravam a cantora entre os técnicos, o que deixou os fãs de Anitta ansiosos pelo anúncio oficial da sua participação no programa.

