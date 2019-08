Anitta posta desabafo sobre queimadas na Amazônia e questão indígena

Em setembro de 2017, Preta Gil curtiu um comentário que continha críticas à cantora Anitta. Na ocasião, Ivete Sangalo havia divulgado 'Will I See You', música de Anitta. "Você é tão generosa, Ivete, não faz nada esperando algo em troca, enquanto a Anitta se fez de desentendida com 'À Vontade'", escreveu o internauta apoiado por Preta, em alusão ao fato de Anitta não ter divulgado uma parceria de Ivete Sangalo com Wesley Safadão lançada no mês anterior. Pouco depois, Anitta enviou uma mensagem no Twitter contendo apenas um coração para Preta Gil, que retribuiu com o mesmo.









Foto: Alex Silva / Estadão | Denise Andrade / Estadão