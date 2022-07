Anitta marca presença no desfile da grife Schiaparelli em Paris

Anitta posa para fotógrafos em desfile de alta-costura da grife Schiaparelli. Foto: AFP

A cantora Anitta foi uma das personalidades que marcaram presença no desfile da grife francesa Schiaparelli nesta segunda-feira, 4. A grife abriu a semana de moda de alta-costura de Paris e a brasileira ganhou um lugar na primeira fila para assistir ao desfile.

Anitta compareceu ao evento com um look feito de croche, todo preto e com detalhes em dourado. Para complementar, a cantora escolheu um chapéu para dar um toque francês ao visual.

Durante o desfile, a brasileira foi fotografada ao lado da cantora Rita Ora. Além delas, artistas como as atrizes Emma Watson e Hunter Schafer e a cantora Rina Sawayama também foram clicadas no evento.

A temporada de moda de alta-costura de Paris começou nesta segunda, 4, e termina na quinta-feira, 7. Nas redes sociais, Anitta compartilhou imagens do look e escreveu: "Don't touch, it's art" ("Não toque, é arte", em português).