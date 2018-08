Anitta lidera indicações ao primeiro MTV MIAW realizado no Brasil

Anitta Foto: Instagram / @Anitta

A MTV divulgou os indicados ao prêmio que estreará no Brasil em 2018, o MTV MIAW. Apesar de parecer o miado de um gatinho, a sigla significa Millenial Awards.

Os nomes das categorias já dão indícios da geração para a qual foi feita o prêmio: Ícone MIAW, Oi, Meninas, Selfie do Ano, Fandom do Ano, Pet do Ano. Ao todo, serão 28.

A cantora Anitta é a líder em indicações, com nove. A cantora já participou da edição mexicana do prêmio em 2017, quando entregou o troféu para o Melhor Instagrammer.

Na sequência, vêm o funkeiro Kevinho e a cantora Pabllo Vittar, ambos com seis.

Para votar, basta acessar o site do prêmio (Clique aqui). Também é possível votar por meio do Twitter, usando a hashtag #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tuíte. Retuítes também contaram como um voto.

Os artistas que farão números musicais e o apresentador da noite ainda não foram divulgados.

Confira abaixo todos os indicados e, ao lado, a hashtag necessária para votar neles no Twitter.

Ícone MIAW

Anitta - #MTVBRICONEANITTA

Felipe Neto - #MTVBRICONEFELIPENETO

MC Kevinho - #MTVBRICONEKEVINHO

KondZilla - #MTVBRICONEKONDZILLA

Neymar - #MTVBRICONENEYMAR

Pabllo Vittar - #MTVBRICONEPABLLO

Nego do Borel - #MTVBRICONENEGO

Whindersson Nunes - #MTVBRICONEWHINDERSSON

Super Squad

Christian Figueiredo & Mauro Nakada & T3ddy - #MTVBRSQUADTRUPE8E7

Felipe Neto & Luccas Neto & Bruno Correa - #MTVBRSQUADFLB

Tata Estaniecki & Niina Secrets & Mari Saad - #MTVBRSQUADTNM

Júlio Cocielo & Igão Underground & Muca Muriçoca & Lucas Inutilismo - #MTVBRSQUADCIML

MC Kevinho & Dani Russo & Mitico - #MTVBRSQUADKDM

Whindersson Nunes & Tirullipa & Carlinhos Maia - #MTVBRSQUADWTC

Antonio Tabet & Fábio Porchat & Gregório Duvivier & João Vicente - #MTVBRSQUADTPDJ

Rezendeevil & Bibi Tatto & Adriano Flores & Pedro Montanari - #MTVBRSQUADADR

Crush do Ano

Caio Castro - #MTVBRCRUSHCAIO

Iza - #MTVBRCRUSHIZA

Jerry Smith - #MTVBRCRUSHJERRY

Jojo Maronttinni - #MTVBRCRUSHJOJO

MC Kevinho - #MTVBRCRUSHKEVINHO

Marina Ruy Barbosa - #MTVBRCRUSHMARINA

Paola Antonini - #MTVBRCRUSHPAOLA

Rafael Uccman - #MTVBRCRUSHUCCMAN

Vício do Ano

Lust for LDRV - #MTVBRVICIOLDRV

South America Memes - #MTVBRVICIOSAM

Miga, sua loca - #MTVBRVICIOMIGA

Instasurreal - #MTVBRVICIOINSTASURREAL

Alfinetei - #MTVBRVICIOALFINETEI

Choque de Cultura - #MTVBRVICIOCHOQUE

Passinho Viral

Fit Dance - "Vai Malandra (Anitta)" - #MTVBRPASSINHOFIT

Fe Escarião - "Joga Bunda (Aretuza FT. Pabllo Vittar FT. Gloria Groove)" - #MTVBRPASSINHOFE

Lucas Hive - "Bumbum de Ouro (Gloria Groove)" - #MTVBRPASSINHOHIVE

Gemeas.com - "Olha a exposão (MC Kevinho)" - #MTVBRPASSINHOGEMEAS

Mete Dança - "Bum Bum Tam Tam (MC Fioti)" - #MTVBRPASSINHOMETEDANCA

Oi, Meninas

Bianca Andrade (Boca Rosa) - #MTVBRMENINASBOCAROSA

Flavia Pavanelli - #MTVBRMENINASFLAVIA

Niina Secrets - #MTVBRMENINASNIINA

Nah Cardoso - #MTVBRMENINASNAH

Manu Gavassi - #MTVBRMENINASMANU

Insta BR

Anitta - #MTVBRINSTAANITTA

Bruna Marquezine - #MTVBRINSTABRUNA

Giovanna Ewbank - #MTVBRINSTAGIOVANNA

Hugo Gloss - #MTVBRINSTAGLOSS

Marina Ruy Barbosa - #MTVBRINSTAMARINA

Neymar - #MTVBRINSTANEYMAR

Pabllo Vittar - #MTVBRINSTAPABLLO

Selfie do Ano

Anitta FT. Bob Esponja - #MTVBRSELFIEANITTA

Cocielo FT. Whindersson FT. Tata FT. Luisa Sonza - #MTVBRSELFIECOCIELO

Neymar FT. Thiaguinho - #MTVBRSELFIENEYMAR

Pabllo Vittar - #MTVBRSELFIEPABLLO

Sasha FT. Bruno Montaleone - #MTVBRSELFIESASHA

Giovanna Ewbank FT. Bruno Gagliasso - #MTVBRSELFIEGIOVANNA

Shade do Ano

Fifth Harmony vs Camila Cabello - #MTVBRSHADEFIFTH

Jelena (Justin Bierber e Selena Gomez) vs Mãe da Selena - #MTVBRSHADEMAEJELENA

Katy Perry vs Taylor Swift - #MTVBRSHADETAYLORKATY

Neymar vs Chris Brown - #MTVBRSHADENEYBROWN

Raissa vs Gabi Prado - #MTVBRSHADERAISSAPRADO

Meme do Ano

GIFS Gretchen - #MTVBRMEMEGRETCHEN

Gemidão do Zap - #MTVBRMEMEZAP

Se juntas já causa - #MTVBRMEMEJUNTAS

Que tiro foi esse? - #MTVBRMEMETIRO

Menino do Acre - #MTVBRMEMEACRE

Paródia do Ano

Desce no Butantã - Júlio Cocielo - #MTVBRPARODIABUTANTA

Dez Pras Cinco - Kéfera Buchmann e Felipe Castanhari - #MTVBRPARODIADEZ

Na Sua Cara - Whindersson Nunes - #MTVBRPARODIANASUACARA

Rebuliço - Felipe Neto - #MTVBRPARODIAREBULICO

Só da Tu - Banda A Favorita - #MTVBRPARODIASODATU

Gamer do Ano

AuthenticGames - #MTVBRGAMERAUTHENTIC

Baixa Memória - #MTVBRGAMERBAIXA

Bibi Tatto - #MTVBRGAMERBIBI

Am3nic - #MTVBRGAMERAM3NIC

Malena - #MTVBRGAMERMALENA

YouTube do Ano

Choque de Cultura - #MTVBRYTCHOQUE

Dani Russo - #MTVBRYTDANI

Felipe Neto - #MTVBRYTFELIPENETO

Júlio Cocielo - #MTVBRYTCOCIELO

KondZilla - #MTVBRYTKONDZILLA

LubaTV - #MTVBRYTLUBATV

Porta dos Fundos - #MTVBRYTPORTA

Whindersson Nunes - #MTVBRYTWHINDERSSON

Aposta Digital

Lucas Inutilismo - #MTVBRAPOSTAINUTILISMO

Nataly Neri - #MTVBRAPOSTANATALY

Marina Morena - #MTVBRAPOSTAMARINA

Phellyx - #MTVBRAPOSTAPHELLYX

Blogueirinha de Merda - #MTVBRAPOSTABLOGUEIRINHA

Becca Pires - #MTVBRAPOSTABECCA

Fandom do Ano

Anitters (Anitta) - #MTVBRFANDOMANITTERS

Beliebers (Justin Bieber) - #MTVBRFANDOMBELIEBERS

BTS Army (BTS) - #MTVBRFANDOMBTS

Camilizers (Camila Cabello) - #MTVBRFANDOMCAMILIZERS

Lovatics (Demi Lovato) - #MTVBRFANDOMLOVATICS

Selenators (Selena Gomez) - #MTVBRFANDOMSELENATORS

Sheerios (Ed Sheeran) - #MTVBRFANDOMSHEERIOS

Vittalovers (Pabllo Vittar) - #MTVBRFANDOMVITTALOVERS

Pet do Ano

Batman (Demi Lovato) - #MTVBRPETBATMAN

Piggggy (Miley Cyrus) - #MTVBRPETPIGGGGY

Nugget (Katy Perry) - #MTVBRPETNUGGET

Olivia (Taylor Swift) - #MTVBRPETOLIVIA

Lagosta (Júlio Cocielo e Tata Estaniecki) - #MTVBRPETLAGOSTA

Thor (Gracyanne Barbosa e Belo) - #MTVBRPETTHOR

Tufo (Tatá Werneck) - #MTVBRPETTUFO

Série do Ano

Perrengue - #MTVBRSERIEPERRENGUE

Game of Thrones - #MTVBRSERIEGOT

La Casa de Papel - #MTVBRSERIELACASA

Borges - #MTVBRSERIEBORGES

The Big Bang Theory - #MTVBRSERIEBIGBANG

Melhor Reality

De Férias com o Ex Brasil - #MTVBRREALITYFERIAS

MasterChef Brasil - #MTVBRREALITYCHEF

Keeping Up with the Kardashians - #MTVBRREALITYKARDASHIANS

Are You the One? Brasil - #MTVBRREALITYAYTO

Catfish BR - #MTVBRREALITYCATFISH

RuPaul's Drag Race - #MTVBRREALITYRUPAUL

Artista Musical

Alok - #MTVBRARTISTAALOK

Anavitória - #MTVBRARTISTAANAVITORIA

Anitta - #MTVBRARTISTAANITTA

IZA - #MTVBRARTISTAIZA

MC Kevinho - #MTVBRARTISTAKEVINHO

Ludmilla - #MTVBRARTISTALUDMILLA

Nego do Borel - #MTVBRARTISTANEGO

Pabllo Vittar - #MTVBRARTISTAPABLLO

Clipe do Ano

Vai Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins - #MTVBRCLIPEMALANDRA

Big Jet Plane - Alok & Mathieu Koss - #MTVBRCLIPEJET

Flutua - Johnny Hooker (part. Liniker) - #MTVBRCLIPEFLUTUA

Milk & Honey - Tropkillaz ft. Aloe Blacc - #MTVBRCLIPEMILK

AMADMOL – Projota - #MTVBRCLIPEAMADMOL

Hino do Ano

Vai Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins - #MTVBRHINOMALANDRA

Que Tiro Foi Esse - Jojo Maronttinni - #MTVBRHINOTIRO

Pesadão - Iza (part. Marcelo Falcão) - #MTVBRHINOPESADAO

Rabiola - MC Kevinho - #MTVBRHINORABIOLA

Contatinho - Nego do Borel e Luan Santana - #MTVBRHINOCONTATINHO

Deixe-me Ir - 1Kilo (Baviera, Knust & Pablo Martins) - #MTVBRHINODEIXEME

Hit Internacional

Look What You Made Me Do - Taylor Swift - #MTVBRHITLOOK

God's Plan – Drake - #MTVBRHITGOD

Havana - Camila Cabello ft. Young Thug - #MTVBRHITHAVANA

Machika - J. Balvin, Jeon, Anitta - #MTVBRHITMACHIKA

Finesse - Bruno Mars ft. Cardi B - #MTVBRHITFINESSE

New Rules - Dua Lipa - #MTVBRHITNEWRULES

Bad Liar – Selena Gomez - #MTVBRHITBADLIAR

Wild Thoughts - DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller - #MTVBRHITWILD

Feat do Ano

Downtown - Anitta & J. Balvin - #MTVBRFEATDOWNTOWN

Corazón - Maluma ft. Nego do Borel - #MTVBRFEATCORAZON

Joga Bunda - Aretuza Lovi, Pabllo Vittar e Gloria Groove - #MTVBRFEATJOGA

Ta Tum Tum - Kevinho e Simone & Simaria - #MTVBRFEATTATUMTUM

River - Eminem ft. Ed Sheeran - #MTVBRFEATRIVER

Hino de Karaoke

Amar, Amei - MC Don Juan - #MTVBRKARAOKEDONJUAN

Envolvimento - MC Loma e as Gêmeas Lacração - #MTVBRKARAOKEMCLOMA

Acordando o Prédio - Luan Santana - #MTVBRKARAOKELUAN

Regime Fechado - Simone & Simaria - #MTVBRKARAOKESS

Transplante - Marília Mendonça (part. Bruno e Marrone) - #MTVBRKARAOKEMARILIA

Explosão de K-Pop

BTS - #MTVBRKPOPBTS

Super Junior - #MTVBRKPOPSJ

EXO - #MTVBRKPOPEXO

Girls Generation - #MTVBRKPOPGG

Big Bang - #MTVBRKPOPBB

#PRESTATENÇÃO

ABRONCA - #MTVBRPRESTAABRONCA

Baco Exu do Blues - #MTVBRPRESTABACO

IZA - #MTVBRPRESTAIZA

Clau - #MTVBRPRESTACLAU

Froid - #MTVBRPRESTAFROID

Gabriel Elias - #MTVBRPRESTAGABRIEL

Jão - #MTVBRPRESTAJAO

Zeeba - #MTVBRPRESTAZEEBA

Beat BR

Nós Dois - Class A - #MTVBRBEATNOSDOIS

Pantera Negra – Emicida - #MTVBRBEATPANTERA

Uma Noite a Toa - Haikaiss ft. 1Kilo - #MTVBRBEATUMANOITE

Coração de Aço – Hungria - #MTVBRBEATCORACAO

Lalá - Karol Conka - #MTVBRBEATLALA

AMADMOL – Projota - #MTVBRBEATAMADMOL

Fogo em Mim - Rico Dalasan ft. Mahal Pita - #MTVBRBEATFOGO

Afro Rep - Rincon Sapiênci - #MTVBRBEATAFRO

Prêmio Pró-Social

Única categoria não aberta à votação (vencedor eleito pelo canal MTV)