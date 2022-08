Anitta lança versão estendida de 'Versions of Me' com parcerias inéditas

Anitta lançou novas parcerias em versão estendida de 'Versions of Me'. Foto: João Arraes

Anitta lançou nesta quinta-feira, 15, Versions of Me Deluxe. A edição estendida de seu quinto álbum de estúdio possui cinco faixas adicionadas à tracklist original, incluindo parcerias inéditas com A$AP Ferg, Harv, L7NNON e Maffio.

Além disso, as colaborações com Missy Eliott, Maluma, Pedro Sampaio, Nicky Jam, Dadju e MC Pedrinho, já conhecidas do público, também figuram no novo repertório. Originalmente lançado em abril deste ano, o projeto explora as diversas mulheres e facetas que habitam a personalidade complexa da cantora.

“O processo de finalização de um álbum é sempre bem difícil, porque várias músicas que você ama acabam ficando de fora”, confessa Anitta em comunicado enviado à imprensa.

“O lançamento deluxe do Versions of Me é a oportunidade que eu queria de revelar algumas das minhas faixas favoritas, que acabaram ficando de fora da versão original. Óbvio que isso me deixa muito feliz”.

Ao todo, a tracklist estendida de Versions of Me carrega 21 participações especiais e 20 músicas ao todo. “Venho trabalhando neste disco há mais ou menos 3 anos. O álbum já teve outro nome, outra cara. Mas sempre foi um reflexo de quem eu sou como artista”, explica a cantora.

O álbum tem músicas cantadas em português, espanhol e inglês, incorporando elementos sonoros como: funk carioca, reggaeton, pop rock, música eletrônica, pagodão baiano, trap, rap e vários outros. “Este é álbum trilíngue, de referências multiculturais e diversas. Nesse projeto eu não tento abraçar o mundo, mas abraço todas as minhas facetas”, explica Anitta.

“Esse álbum me representa em muitos níveis, muitas camadas. Tem, sim, os sons do Brasil, como o funk e o pagodão, que fazem parte das minhas origens. Mas tem também as referências que formaram o meu gosto musical, como o hip hop e o pop, sons que são globais. Me divirto, me solto e me sinto muito inspirada por todas essas ‘versões’ de mim”, celebra a carioca.