Anitta lança três músicas em línguas diferentes com o EP 'Solo'; ouça

Anitta 'contracena' consigo mesma em cena de 'Não Perco Meu Tempo'. Foto: YouTube / @Anitta

A cantora Anitta lançou seu EP Solo, com três novas músicas e clipes: uma em português, uma em espanhol e outra em inglês.

Não Perco Meu Tempo, Veneno e Goals foram liberadas simultaneamente pela cantora. "A ideia é que esse EP pudesse me aproximar de certa forma de todos os meus fãs, no Brasil e fora dele", disse Anitta.

Em Não Perco Meu Tempo, Anitta contracena consigo mesma e traz uma letra sobre relacionamentos e autoestima. Em Veneno, a cantora contracena com diversas cobras. Já em Goals, que contou com produção de Pharrel Williams, utilizou um estúdio com 49 metros de Chroma Key para gravação do vídeo.

