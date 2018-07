Anitta lança clipe de 'Paradinha', sua primeira música cantada totalmente em espanhol

Anitta lança clipe de 'Paradinha', sua primeira música cantada em espanhol. Foto: Trecho do clipe 'Paradinha'/YouTube

Nesta quarta-feira, 31, Anitta lançou o clipe de Paradinha, sua primeira música solo cantada completamente em espanhol. O vídeo foi gravado em Nova York, em locações como estação de metrô, lavanderia e até as ruas da cidade, tudo em 12 horas. O novo single faz parte do lançamento da carreira internacional da cantora.

A cantora contou, durante coletiva de imprensa, que já havia pesquisado sobre o mercado musical mundial há dois anos e previa que músicas em espanhol fariam mais sucesso em breve. "O que eu precisava era fazer o brasileiro a se acostumar com a música em espanhol, então primeiro gravei com o J. Balvin, depois fiz Sim Ou Não com o Maluma, que foi bem difícil de emplacar nas rádios", disse Anitta.

"Depois disso, começaram a aparecer mais playlists de reggaeton, teve a música da Shakira com o Maluma, agora Despacito, então eu disse para minha equipe: 'é agora ou nunca, acho que o Brasil está pronto para receber uma música em espanhol'. E decidi arriscar. Acredito que, por mais que outros países não ouçam, porque ainda sou pequena fora daqui, o Brasil vai consumir a música", relembrou.

Para conseguir um "sotaque neutro" para cantar a música composta por ela mesma, Anitta revelou que contou com a ajuda de diversos professores de espanhol de diferentes nacionalidades. A única palavra em português na música é 'paradinha', que faz alusão ao 'quadradinho' tão presente nas coreografias da cantora.

A coreografia, por sinal, é a estrela do clipe. Criada em apenas uma hora, junto a sua bailarina, Arielle Macedo, a dança conta com movimentos simples que não fogem muito do que a cantora já apresentou em seus shows e clipes anteriores. "A bailarina vem com a parte mais técnica, mais balé. Eu venho popularizando o que ela criou, porque eu quero que meu público tente fazer. Então não adianta vir um bailarino e fazer movimentos impossíveis, eu tento não ficar tão boa na dança para eu entender a mente de quem não dança, para eu fazer uma coreografia que essa pessoa vai entender", contou.

Muitos fãs estão na espera de um novo álbum de Anitta - o último foi em lançado em 2015 - mas ela descarta essa possibilidade por enquanto. "Eu não estou fazendo álbum. Eu não gosto de álbuns porque, nos outros países, quando o álbum é muito bom, as pessoas escutam o álbum inteiro, mas aqui no Brasil as pessoas só escutam o single. Às vezes você faz um álbum e acaba jogando um monte de música legal no lixo porque as pessoas não ouvem", falou, e contou que ainda vai lançar mais um reggaeton em breve.

Carreira internacional. Anitta está empenhada em repetir o sucesso nacional em outros países, e Paradinha é seu primeiro grande passo nessa trajetória. A cantora, entretanto, sabe que o processo exige começar um trabalho do zero.

"Tudo tem um início, aqui eu tive um início. Comecei cantando para o subúrbio do Rio, depois para o Rio inteiro, depois para o Sudeste e depois para o Brasil. E assim é uma carreira internacional, poucas pessoas vão me conhecer e depois mais e mais e mais. Não dá para esperar que na primeira música seja um sucesso absoluto e esteja todo mundo me ouvindo. Vai ser gradativo e a gente vai esperar esse resultado para definir os próximos passos", comentou ela.

A cantora ainda comentou sobre a aparição no programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. "Foi incrível, foi uma oportunidade muito boa. Foi uma coisa histórica, nunca um brasileiro cantou no programa dele ou num programa americano de tamanha proporção, e as pessoas não fazem ideia do quanto foi trabalhoso chegar até lá. E, embora as pessoas tenham projetado isso como um grande passo, eu sei que isso foi só um início. Aqui para o Brasil é imenso, mas lá fora é uma coisa comum".

Ela disse que ainda não sabe qual será o próximo passo na carreira, pois espera o resultado de Paradinha. "A gente tem planos. Se der certo só no Brasil, a gente vai fazer isso. Se der certo em outro país, a gente vai fazer aquilo. Eu tenho uma série de planos de acordo com os resultados que a música vai dar", completou.