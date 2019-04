Anitta lança novo álbum 'Kisses' com 10 novas músicas; ouça

Capa do álbum 'Kisses', de Anitta. Foto: Instagram / @anitta

A cantora Anitta lançou seu novo álbum, Kisses, no início desta sexta-feira, 5. Ao todo, são 10 novas músicas: Atención, Banana, Onda Diferente, Sin Miedo, Poquito, Tu Y Yo, Get To Know Me, Rosa, Juego e Você Mentiu.

Em Kisses, Anitta conta com a participação de artistas como Snoop Dogg, Caetano Veloso e Ludmilla (confira a lista completa aqui).

Por conta do fuso horário, Kisses teve seu lançamento realizado em horários diferentes ao redor do mundo. Por esse motivo, Anitta 'ameaçou' derrubar canais e perfis de redes sociais que divulgassem suas músicas antes do horário permitido no Brasil.

Confira as músicas de Kisses, novo álbum de Anitta, abaixo: