Anitta lança 'Jogação', sua aposta para o carnaval 2020; ouça

Anitta lançou na noite desta quinta-feira, 30, a música Jogação, em parceria com a banda baiana Psirico.

Com um ritmo de pagode, a canção é a aposta da funkeira para o carnaval 2020. "Vem bloquinhos com essa música, escreveu um fã no YouTube. "Fazia tempo que não escutava um pagodão assim dos bons", afirmou outro.

Esta não é a primeira vez que Anitta flerta com esse gênero musical. Em 2017, ela fez feat na música Tic Nervoso, do grupo Harmonia do Samba.

Jogação foi lançada pela produtora Warner Music Brasil e tem pouco mais de dois minutos e meio. Ouça:

