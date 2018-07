Anitta lança 'Is That For Me', em parceria com DJ Alesso

Anitta em cena do clipe de 'Is That For Me' Foto: Reprodução de cena de 'Is That For Me' / YouTube / @Alesso

Na madrugada desta sexta-feira, 13, Anitta lançou Is That For Me nas plataformas de streaming. A música foi produzida em parceria com o DJ sueco Alesso. Durante a tarde, foi a vez de o vídeo da canção ir ao ar.

O compositor responsável pelo single é Poo Bear, que escreveu algumas músicas para Justin Bieber. Is That For Me é a segunda música da cantora dentro do projeto Checkmate, que ela anunciou em setembro.

De acordo com esse projeto, Anitta vai lançar uma música junto com um clipe novo por mês. O clipe, que foi gravado na Amazônia e lançado durante a tarde desta sexta-feira, conforme a cantora anunciou em seu Instagram.

Confira o vídeo abaixo!

Até o momento, Anitta vem se dando bem em sua tentativa de se lançar uma carreira internacional. Porém, diversos outros artistas não tiveram a mesma sorte. Confira alguns nomes abaixo!