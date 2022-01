Anitta lança clipe de ‘Boys Don’t Cry’; assista

Anitta lançou 'Boys Don’t Cry', sua nova aposta internacional Foto: Twitter/@Anitta

Após muito mistério, Anitta revelou o novo clipe da sua nova aposta internacional, Boys Don’t Cry, nesta quinta-feira, 27. No vídeo, a cantora trouxe referências de filmes e elementos dos anos 1970 e 1980.

A direção é assinada por ela e por Christian Breslauer, diretor responsável por clipes de The Weeknd, Doja Cat e Charlie Puth. Além disso, a música foi produzida por Max Martin, considerado o maior produtor em atividade na atualidade.

Max é sueco e já produziu músicas como Everybody (Backstreet’s Back), da boyband Backstreet Boys, …Baby One More Time, de Britney Spears, e Blinding Lights, de The Weeknd.

Desde o começo de janeiro, Anitta já vinha fazendo suspense com a nova produção, que revelou ser ‘o clipe da carreira’.

No dia 19 de janeiro, ela começou a publicar tweets com imagens dos filmes que inspiraram o clipe, o que fez surgir rumores entre os fãs.

Assista ao vídeo:

Lançamento ganhou elogios de fãs e de famosos

Na véspera do dia em que estava programado o lançamento, Anitta fez uma brincadeira com os fãs e disse que lançaria a música caso eles conseguissem dobrar o número do pré-save da música. O número foi triplicado.

Triplicamos o número de pré save... isso significa: 1 minuto para o clipe da carreiraaaaa — Anitta (@Anitta) January 27, 2022

O lançamento provocou reações e elogios entre os internautas e, até mesmo, gerou publicações de famosos. O influenciador Spartakus Santiago, o cantor Tico Santa Cruz e a ex-BBB Juliette escreveram comemorando a nova música.

A @Anitta canta funk, sertanejo, mpb, pagodão, reggaeton, pop-rock… o que ela tem de bunda ela tem de versatilidade, que ARTISTA — spartakus ‍♀️ (@spartakus) January 28, 2022

Mais um Gol de placa da @Anitta !! https://t.co/AAmPcWXvQx Sonoridade foda! — Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) January 28, 2022

A música gerou até reações internacionais. O perfil da MTV escreveu ‘indo colocar Boys Don’t Cry da Anitta em todas as minhas playlists’.

OMW to add "Boys Don't Cry" by @Anitta to all my playlists. pic.twitter.com/faA7uxdqfG — MTV (@MTV) January 28, 2022

O produtor musical Nicholas Liddle também elogiou a produção: "Obcecado com Boys Don’t Cry de Anitta. A produção, os vocais dela? Tipo, ok, rainha, estamos te vendo!".

Obsessed with @Anitta’s #BOYSDONTCRY. The production, her vocals? Like okay queen we see you!‍ — nicholas liddle (@NLiddle16) January 28, 2022

A jornalista mexicana Monica Castaneda escreveu: "Anitta me surpreende com a forma de transformar a sua música".

A hashtag #BoysDontCry ficou em primeiro lugar nos trending topics mundiais, mas nome da banda The Cure também apareceu como um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira, 28.

O motivo é que a banda também possui uma música chamada Boys Don’t Cry, o que rendeu vários memes.

os fãs do the cure em 1979 https://t.co/wrizKhmTiC — Lucas (@lucasenlaplaya) January 28, 2022

a anitta conseguiu por o the cure nos trends rapaz kkkkk — bianca (@seunieyes) January 28, 2022

E eu que acha q boys Don’t cry era o cover do the cure — Ali (@bolhodemurangu) January 28, 2022