Anitta lança carreira internacional e sonha em gravar com Rihanna e Bruno Mars

A cantora Anitta está pronta para alavancar sua carreira em nível internacional. Foto: Reprodução/Instagram

Anitta deu o pontapé inicial para sua carreira internacional lançando a versão em inglês de Bang. Agora ela sonha atingir novos mercados.

Ela esteve em Cannes, na França, e participou da Midem, a maior feira de música da Europa. Lá, ela revelou que sonha em se apresentar junto com Rihanna e Bruno Mars, seus colegas de gravadora.

"Quando consegui atingir minhas metas no Brasil, comecei a criar novos sonhos na minha carreira. Estou muito animada para fazê-la crescer, tornar minha música internacional", disse a cantora em uma entrevista em inglês que aconteceu em Cannes, na França.

Falar bem o inglês, aliás, é outra preocupação da cantora. Para isso, a funkeira reforçou suas aulas particulares para aprender a cantar sem sotaque na outra língua.

Anitta também contou que parou de dar ouvidos para as críticas, uma vez que muitas vezes elas surgem de pessoas que nem a conhecem direito, e mostrou como está seu corpo após as tão comentadas cirurgias plásticas.

"Parei de me importar com o que falam quando percebi que, muitas vezes, as críticas são feitas por pessoas que não me conhecem e baseadas em frases que eu não disse ou situações que nunca existiram. Sou muito sincera e nem passa pela minha cabeça mudar para agradar os outros ou evitar comentários maldosos", disse.