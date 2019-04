Anitta lamenta morte de um de seus cachorros: 'Só consigo sentir dor'

Anitta com um de seus cachorros, que morreu enquanto ela estava trabalhando. Foto: Instagram/@anitta

Anitta dividiu com seus seguidores no Instagram um momento triste de sua vida: a morte de um de seus cachorros. Ela estava trabalhando em São Paulo quando soube do ocorrido.

"Trabalhando em São Paulo, poucas horas antes de acabar, vi que não voltaria para casa hoje pelo mau tempo. Fiquei triste por estar morrendo de saudade da minha casa. Agora, minha vontade é de não voltar mais para não perceber que você não vai me receber", escreveu a cantora, neste domingo, 28, ao compartilhar fotos do animal de estimação.

"Poucos minutos atrás descobri que meu filho mais novo faleceu. Sim, meus cachorros, para mim, têm a importância de qualquer ser humano. Só consigo sentir dor. Só isso. Eu estava doida esperando você crescer para viajar comigo. Não consigo acreditar", completou na publicação.

Há quase duas semanas, outro cachorro de Anitta foi alvo de ofensas nas redes sociais. Um internauta disse que "espancaria" o pet da cantora "até morrer". A ativista Luisa Mell se revoltou com os comentários: "Eu não consigo entender, acreditar nem aceitar tanta maldade, tanta covardia, tanta crueldade!".