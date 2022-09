Anitta joga dinheiro para o alto em festa para comemorar a premiação no VMA

Anitta venceu o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no VMA 2022. Foto: Andres Kudacki/ AFP

Atualizada às 14H53 de 2/9/2022

As comemorações de Anitta não param. Na noite de 1º de setembro, a brasileira protagonizou uma cena inusitada. Após vencer o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no Video Music Awards (VMA) do último domingo, 29, a cantora comemorou o feito numa balada, fazendo 'chover dinheiro'. No vídeo publicado no Twitter, a intérprete de Envolver aparece jogando algumas notas de dólar para o ar, enquanto dançava.

Essa não foi a primeira comemoração da estrela, no dia 30, terça, Anitta apareceu em um vídeo que foi compartilhado nas redes sociais numa balada após o VMA. No registro, ela está segurando um copo na mão e fica paralisada por um momento, olhando fixamente para algo. O conteúdo viralizou e virou meme entre seus seguidores. Anitta riu da situação e comentou nas redes sociais sobre as comemorações após a premiação: "Eu juro por Deus que me pegou de surpresa. Eu tinha, inclusive, dito que ia do prêmio para casa dormir. Fiquei tão desnorteada que estou aqui bêbada acordada até agora", disse a cantora após o evento de domingo.

TÓPICO anitta jogando dinheiro pro alto pic.twitter.com/Zswy8ws80k — (@willnitto) September 2, 2022

A cantora é a primeira artista solo a ganhar um Video Music Awards (VMA). A carioca de Honório Gurgel levou o prêmio de Melhor Clipe De Música Latina da premiação com o hit Envolver. A artista também se apresentou no palco da atração minutos antes de ser premiada. Em março deste ano, a música chegou ao topo do Spotify Global. O single em espanhol da cantora se tornou a música mais ouvida no mundo com mais de 6,3 milhões de reproduções.