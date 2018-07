Anitta ironiza Sonia Abrão: 'O ápice da carreira dela foi participar do clipe de Pepê e Neném'

Anitta rebate críticas de Sonia Abrão com ironia. Foto: Reprodução/Instagram | Reprodução/RedeTV!

Na última quinta-feira, 2, Anitta foi a convidada do programa De Cara, na rádio FM O Dia, e falou sobre sua vida profissional e pessoal - e respondeu perguntas de ouvintes. Numa delas, o ouvinte, por telefone, fala dos comentários que Sonia Abrão fez sobre Anitta.

"Semana passada a Sonia Abrão disse que, quando ela fala de você no programa dela, ela nem abre Instagram, nem Twitter, nem nada, ela disse somente que te acha muito falsiane. Queria saber o que você acha a respeito disso", disse o ouvinte para a cantora, referindo-se à presença da apresentadora no programa da rádio alguns dias antes.

Anitta então respondeu: "Os meus fãs são grandes defensores do meu trabalho, eles me conhecem, me adoram. E sempre que alguém fala alguma coisa de mim que eles concordam, eles vão lá e falam que concordam, por mais que seja ruim. Mas se alguém fala alguma coisa de mim que não é verdade, eles me defendem até o fim, se for algo embasado em fofoca, ou coisa que alguém que não me conhece falou", disse.

Então Leo Dias, o apresentador do programa, explicou exatamente o que Sonia havia dito: "Ela disse que a Anitta faz marketing de tudo, ela disse que a Anitta faz produção de notícias, de factóides para aparecer".

Anitta retrucou ironizando os 'grandes momentos' da apresentadora. "Primeiramente, eu queria dizer que sou fã de Sonia Abrão, acho incrível. Para mim, o ápice da carreira de Sonia Abrão foi a participação no clipe de Pepê e Neném, é o máximo, gente. O clipe chama Só Você Não Vê, bota aí no YouTube. Sonia faz uma participação incrível. É uma participação épica, achei lindíssima. Um super bom gosto, amei", disse, em tom irônico.

A cantora continuou, citando outro momento da carreira de Sonia. "Outro momento em que fui fã também foi aquele momento do sequestro, em que ela ligou para o sequestrador. Isso eu achei demais... Tem que ter muito punho, muita coragem. Amei. Agora, sobre factoides: nem tudo que sai na imprensa sobre a gente são coisas que a gente escolhe. Às vezes as pessoas especulam as coisas que a gente nem quer que saia, mas saem. Não é assim 'vou criar agora o que eu estou fazendo'. As pessoas inventam as coisas. Muita coisa não é verdade", explicou Anitta.

Assista a entrevista completa abaixo - ela responde sobre Sonia Abrão a partir dos 40:00: