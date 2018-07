Anitta grava clipe com a dupla Simone e Simaria

Anitta gravou o clipe de 'Loka' com a dupla Simone e Simaria Foto: Reprodução/Twitter

Na última segunda-feira, 28, Simone e Simaria se uniram a Anitta, a maior diva pop brasileira que você respeita, para gravar o clipe de um novo single, Loka. Anitta publicou alguns vídeos dos bastidores da gravação, que mostraram que a relação entre elas é muita boa.

Em um dos vídeos publicados nas redes sociais das artistas, Anitta e as sertanejas ensaiam a coreografia que será apresentada no clipe. E dá para ouvir um dos trechos da música.

"Minhas amigas amadas @simoneesimaria me convidaram pra fazer parte do novo trabalho delas. Estou muito muito feliz por ter sido escolhida por vocês que tanto amo pra participar dessa música e desse clipe que sei que é tão especial pra vocês. Vamos brocaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar, viadas. Nossos fãs, nem preciso dizer, vão amar com certeza. Aguardem!", escreveu Anitta em seu Instagram.

De acordo com as irmãs sertanejas, Loka irá misturar reggaeton com sertanejo e será a aposta do trio para o Verão de 2017. Veja alguns registros do ensaio: