Anitta ganha prêmio de Melhor Artista Brasileira no EMA

Anitta ganhou prêmio no MTV Europe Music Awards pelo quarto ano seguido. Foto: Werther Santana/ESTADÃO

No último domingo, 12, o MTV Europe Music Awards premiou os melhores artistas de 2017 em diversas categorias e, pelo quarto ano seguido, Anitta ganhou na categoria Melhor Artista Brasileiro. O prêmio tem votação popular.

A cantora concorria na categoria com Nego do Borel, Karol Conká e Alok. "Mais um ano e a gente ganhou Melhor Artista Brasileira. Muito obrigada a todo mundo que votou, vocês são incríveis, obrigada pelo carinho, MTV", agradeceu Anitta em vídeo.

A premiação teve apresentação de nomes como Demi Lovato, Camila Cabello, Eminem, Kesha, The Killers e U2. Na categoria de Melhor Música do Ano, Shawn Mendes levou o troféu, com a faixa There's Nothing Holdin' me Back, e também foi eleito o Melhor Artista.