Anitta faz tutorial de maquiagem para revista americana; assista

A cantora Anitta em vídeo de maquiagem da 'Vogue'. Foto: YouTube / Vogue

Anitta fez um tutorial de maquiagem para a revista Vogue americana na terça-feira, 4. No vídeo, ela aparece com o rosto sem quaisquer produtos e começa a se produzir do zero.

Em 15 minutos de gravação, a cantora aposta em uma "maquiagem natural" e diz usá-la em shows e cerimônias de tapetes vermelhos.

"Eu não gosto da minha pele brilhosa. Eu não sei se é porque ela é muito oleosa, mas no fim do dia parece que dá para fritar batata frita na minha cara", brinca.

Além disso, Anitta conta que não assiste a tutoriais e aprendeu a se maquiar indo em lojas, onde tirava dúvidas sobre o uso dos produtos.

Assista: