Anitta faz tatuagem no braço com o nome do irmão

Cantora Anitta Foto: Instagram / @anitta

Anitta nunca escondeu o amor que sente pelo único irmão, Renan Machado, que foi produtor dos seus primeiros vídeos e é atualmente seu empresário.

Nesta terça-feira, 20, a cantora compartilhou a foto da tatuagem que fez em homenagem ao irmão na página dela no Instagram. “Meu amor maior”, escreveu. Em 2010, Renan deu um empurrão na carreira de Anitta e, graças à ajuda dele, a estrela conquistou o troféu de Revelação do Funk.

“Uma linda homenagem que recebi da minha irmã, minha parceira para a vida toda. Ela não precisava ter uma atitude dessa para que eu soubesse o quanto nós somos essenciais um na vida do outro. Mas é sempre muito bom ser ‘lembrado’, né? Te amo, minha irmã. Estaremos sempre lado a lado”, escreveu Renan no perfil pessoal no Instagram, republicando a foto da tatuagem de Anitta.