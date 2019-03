Anitta faz buffet de aniversário totalmente vegano em festa ostentação

A cantora Anitta, que comemorou aniversário de 26 anos com buffet completamente vegano. Foto: Instagram/@anitta

Seria uma festa apenas para pessoas mais íntimas, familiares e apenas amigos mais próximos. Anitta avisou que, este ano, faria uma celebração mais seleta. No entanto, a comemoração reuniu 600 convidados na noites desta quinta-feira, 28, no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

A festa de Anitta foi a celebração que mais reuniu personalidades por ‘metro quadradro’: atores, atrizes, cantores, músicos, modelos, jornalistas, apresentadores de TV, jogador de futebol, youtubers, influenciadores digitais.

Os bastidores das comemorações foram registrados no stories da cantora no perfil dela no Instagram. E, logo nos primeiros vídeos, uma surpresa: todas as comidas que foram servidas na festa eram veganas. “Cachorro quente vegano, kibe vegano, coxinha vegana, algodão doce vegano, milk shake vegano. Nem acredito que consegui fazer todo o meu buffe vegano! Mas não foi nada fácil, mas no fim consegui. Vamos ver se as pessoas vão perceber que é vegano. Acho que eles não vão nem notar”, disse Anitta enquanto mostrava uma prévia do que seria servido aos convidados.

Depois que se declarou vegana no início do ano, a cantora começou a receber algumas cobranças dos seguidores, algo que ela quis esclarecer na ocasião: "Todo esse negócio [de ser vegana] é um processo. Não fiquem me cobrando coisas. Eu só quis compartilhar que eu tive a iniciativa, deu vontade de mudar hábitos meus".

Um pouco antes de descer para a festa, Anitta desabafou: “Quando fiz a feijoada vegana, todo mundo ficou de preconceito, depois todo mundo amou”.

O tema da festa deste ano foi ‘o fundo do mar’. Na mesa do bolo, repleta de docinhos e guloseimas, conchas, estrelas-do-mar e sereias deram o tom da decoração.

Decoração de aniversário de Anitta teve como tema o fundo do mar. Foto: Instagram/@anitta

Para animar os convidados, a festa contou com a participação dos grupos Harmonia do Samba, com o cantor Xande, acompanhado da esposa Carla Peres, e É o Tchan e a participação do Compadre Washington.

Anitta não resistiu e começou a batucar com os colegas. E, claro, também cantou na própria festa.

Anitta toca e canta na própria festa de 26 anos. Foto: Instagram/@anitta

Anitta celebra 26 anos somente no sábado, dia 30, mas decidiu antecipar as comemorações.