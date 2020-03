Anitta faz 27 anos com homenagens de Gabriela Prioli, Caetano Veloso e Elba Ramalho

A cantora Anitta Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Anitta está comemorando nesta segunda-feira, 30, 27 anos de idade sendo uma das cantoras de maior projeção internacional do Brasil atual.

De quarentena em Angra dos Reis com Gabriel David, sambista da Beija-Flor com quem assumiu o namoro semana passada, a cantora publicou nos stories do Instagram diversas homenagens que recebeu.

Gabriela Prioli, que recentemente pediu demissão da CNN Brasil, a parabenizou com um texto carinhoso na rede social. "Ser sua amiga é uma delícia. É um grande privilégio poder contar com essa cabeça brilhante nas decisões mais importantes da minha vida", escreveu. "É um grande privilégio contar com esse coração gigante nos períodos importantes da minha vida", completou.

Lexa, mulher de MC Guimê e amiga pessoal de Anitta, também lembrou da data e não economizou elogios. "Você é uma mistura de alegria,inteligência e sinceridade da melhor forma. Amiga de verdade. Muita alegria, saúde e bênçãos para você. Te amo", escreveu no Instagram, compartilhando um vídeo das duas dançando. Anitta respondeu: "Que lindo. Te amo."

Caetano Veloso, por sua vez, deu parabéns relembrando da parceria com Anitta na música Você Mentiu, com quase seis milhões de visualizações no YouTube. Claudia Leitte, Elba Ramalho e Matheus Mazzafera também lembraram da data e homenagearam Anitta.

Confira abaixo as homenagens de Gabriela Prioli e Lexa:

