Anitta fatura prêmio no Latin Music Awards 2018

Anitta recebe premiação no Latin American Music Awards. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Não tem pra ninguém. Anitta ganhou o prêmio de Melhor Clipe no Latin Music Awards. Seu último sucesso, Medicina, venceu outros quatro concorrentes na categoria. Esta foi a primeira participação da brasileira na maior festa da música da América Latina, que ocorreu na noite de quinta-feira, 25, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Ao ser anunciada como vencedora, a brasileira subiu ao palco e fez um discurso em espanhol. Ela agradeceu ao carinho do público e se mostrou surpresa com a vitória na premiação. A cantora aproveitou o momento para agradecer sua equipe e comentar o processo de criação do clipe. "Medicina foi um clipe pensado desde o momento que estávamos fazendo a canção no estúdio. Estávamos no mundo todo para tornar este clipe possível", contou.

A musa aproveitou para agradecer ao Brasil no encerramento do discurso. Ela não foi a única brasileira entre os concorrentes ao Latin Music Awards. Nego do Borel também foi indicado ao prêmio, mas não levou. Ele concorria pelo feat com Maluma na música Corazón, uma adaptação da faixa Você Partiu Meu Coração para a língua espanhola. A estatueta de Single do Ano foi para a parceria de Luis Fonsi com Demi Lovato, em Échame la Culpa.

Veja o discurso abaixo:

O clipe vencedor

O clipe de Medicina foi lançado em julho e já tem quase 100 milhões de visualizações no YouTube. Só no primeiro dia foram 10 milhões. O clipe é repleto de cores vibrantes e foi gravado em seis lugares ao redor do mundo. O objetivo era mostrar a diversidade cultural dos povos. Crianças japonesas, indianas, africanas, colombianas e indígenas cantam e dançam ao som do reggaeton de Anitta. De acordo com a cantora, a canção se chama Medicina porque a arte da música tem o poder de curar.

Confira o clipe de Medicina