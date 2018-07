Anitta fará sua primeira participação musical na TV americana

Anitta planeja sua projeção para o mercado internacional Foto: Luciana Prezia/ Estadão

A cantora Anitta tem a ambição de se inserir no mercado fonográfico dos Estados Unidos e essa semana dará um passo muito importante. Ela fará uma apresentação no talk-show The Tonight Show, de Jimmy Fallon, no episódio que vai ao ar amanhã (26), nos Estados Unidos.

Anitta se apresentará ao lado de Iggy Azalea para cantar a faixa Switch, música da rapper em que a brasileira faz uma participação.

Anitta é apresentadora do Música Boa ao Vivo, do canal Multishow, e não esteve à frente do programa exibido na última terça-feira (23) justamente por estar em Nova York, onde o Tonight Show é gravado.

A cantora também usou da visita à cidade para gravar o clipe de Paradinha, sua primeira faixa toda em espanhol, em uma estação de metrô.

Exibido pelo GNT no Brasil, o programa com a participação de Anitta deve ir ao ar na próxima semana.