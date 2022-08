Anitta fala sobre fake news de que teria sido diagnosticada com HIV: 'Não é xingamento'

Anitta foi alvo de fake news e aproveitou para esclarecer dados sobre o HIV no Brasil. Foto: João Arraes

Nesta terça-feira, 2, a cantora Anitta comentou sobre as fake news criadas em torno de um boato de que ela teria sido diagnosticada com HIV. Nas redes sociais, fotos da artista internada para o tratamento de endometriose foram associadas à informação enganosa.

Respondendo a um internauta que perguntava se a equipe tomaria providências, a cantora disse estar "nem aí". Segundo a artista, ela vem sendo alvo de notícias falsas após ter declarado apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no mês passado.

"Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que estão inventando sobre mim desde que me posicionei politicamente, vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado", escreveu a cantora no Twitter. Ela ainda completou dizendo que só tomará providências jurídicas "quando for algo relevante".

Só vou gastar quando for algo relevante. Teve tb um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto...eu só me dei o trabalho de abrir pq queria ver se pelo menos tavam fazendo maneiro...q daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá "me" vendo arrasando na performance — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

A artista aproveitou para divulgar dados sobre o número de pessoas que vivem com o vírus no Brasil. De acordo com dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), em 2021, cerca de 2,2 milhões de pessoas conviviam com o diagnóstico na América Latina. Segundo o Ministério da Saúde, o HIV atinge cerca de 920 mil brasileiros.

"Ou seja, quase 1 milhão de pessoas não é considerado 'gente de bem' para esse povo (sic). Pelo menos esse quase 1 milhão já sabe em quem não votar", disse Anitta.

Ou seja... quase 1 milhão de pessoas não é considerado gente de bem pra esse povo. Bom... pelo menos esse quase 1 milhão já sabem em quem NAO votar pic.twitter.com/psuibnzozj — Anitta (@Anitta) August 3, 2022

Na publicação, o Unaids agradeceu à cantora pela divulgação dos dados sobre a doença e pelo combate ao preconceito contra as pessoas que convivem com o HIV.

Segundo a instituição, quem faz o tratamento e atinge uma supressão viral indetectável deixa de transmitir o vírus por relações sexuais sem preservativo. "Informação é chave para promover um mundo sem estigma e descriminação", completou o perfil.

Valeu, Anitta, por esclarecer as pessoas! A pessoa que vive c/ HIV, está em tratamento e atinge supressão viral pode se tornar indetectável e o HIV deixa de ser transmitido por relações sexuais sem preservativo. Informação é p/ promover um sem estigma e discriminação! ❤️ — UNAIDS Brasil (@UNAIDSBrasil) August 3, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais