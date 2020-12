Anitta fala sobre cena que xinga equipe: ‘Infelizmente é real’

Anitta foi alvo de críticas nas redes sociais devido a cenas de discussões com funcionários em nova série Foto: Divulgação/ Netflix

A série documental Anitta: Made in Honório, lançada na madrugada desta quarta-feira, 16, na Netflix, tem gerado muita repercussão. Devido a algumas cenas dos bastidores da vida da cantora, Anitta tem sido acusada de assédio moral nas redes sociais.

A cena que tem sido mais alvo de polêmica acontece no quinto episódio, onde a artista aparece fazendo uma ligação, irritada com um problema envolvendo o figurino de sua apresentação no Rock in Rio 2019.

“Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve? Eu! Que enfio uma tora no meu c* e tenho que fazer sozinha! Agora eu quero falar pra vocês que eu vou enfiar no de vocês. Porque toda vez vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo”, dizia ela, gritando no telefone.

A postura dela não foi bem vista por diversos seguidores no Twitter, que a criticaram: “Estamos em 2020, não existe patrão tratar funcionários dessa forma, não há glamour nenhum em assédio moral”, disse um usuário.

“O jeito da Anitta naquela cena que todo mundo viu não é empoderamento. É assédio moral”, disse outra internauta. Apesar das críticas serem majoritárias, alguns fãs da artista também a defenderam.

Nesta quinta-feira, 17, Anitta se pronunciou sobre a cena, em stories no Instagram. “Infelizmente [a cena] é real. Nessa cena, não são funcionários meus que estou falando, são meus sócios. São as pessoas que tenho para sair de mim, extravasar. São meus sócios há mais de sete anos”, começou ela, explicando que “nesse negócio, a culpa acabou caindo para mim”.

No entanto, a cantora alegou que, na verdade, o motivo da discussão foi por um erro da equipe e não dela.“Eles inventaram um negócio de última hora, a gente não podia falar tanto do que realmente foi. Porém a culpa caiu para dentro de mim, mas tudo bem!”, declarou.

